شكرا لقرائتكم خبر عن "الحياة الفطرية" تنقل تمساح القطيف إلى مركز إيواء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بيانًا رسميًا حول واقعة تجول تسماح بالقطيف، على طريق الدمام - الجبيل قرب مدينة عنك، أمس، مؤكدًا أنه جرى نقله إلى مركز إيواء تابع للمركز.

وذكر المركز في بيان له اليوم الأربعاء، أنه بالتعاون مع الجهات المختصة تمت السيطرة على التمساح الطليق في المنطقة الشرقية لنقله إلى مركز الإيواء التابع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. وكانت بلدية محافظة القطيف، أغلقت حديقة بمحافظة القطيف احترازيًا بعد هروب تمساح منها مساء أمس الثلاثاء.

اتخاذ إجراءات السيطرة على التمساح

وذكرت البلدية لـ"اليوم" أن الحديقة أُغلقت احترازيًا، واتخذت الإجراءات اللازمة بالتعاون مع شرطة المحافظة، وذلك بعد السيطرة على التمساح الذي شوهد يتجول على طريق الدمام - الجبيل السريع بالقرب من مدينة عنك.

وأكدت البلدية تمشيط المنطقة للتأكد من عدم وجود حيوانات أخرى شاردة، بعد أن تمكنت فرق الإنقاذ من السيطرة على التمساح ونقله إلى مركز متخصص لإعادة تأهيله، وإعادته إلى موطنه الطبيعي.

يذكر أن نظام البيئة يمنع اقتناء وتربية الحيوانات المفترسة. وتصل عقوبة اقتناء وتربية الحيوانات الفطرية المفترسة إلى 10 سنوات سجن، وغرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال.

والعام الماضي تكرر حادث شبيه في مدينة سيهات، عندما أثار تمساح الذعر لدى الزوار والمتنزهين، إذ كان يظهر بين الحين والآخر على الساحل.