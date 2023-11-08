تعليق الدراسة الحضورية المسائية بتعليم مكة

تعليق الدارسة في جميع مدارس مدينة الرياض غداً أعلنت إدارة تعليم الرياض تعليق الداراسة غداً في جميع مدارس مدينة الرياض الحكومية والأهلية والعالمية حضورياً على أن تكون متابعة سير... الرياض : الرياض : دوت الخليج 24 ربيع الثاني 1445 هـ 24 ربيع الثاني 1445 هـ السعودية تشارك في أعمال الدورة 42 للمؤتمر العام لليونسكو في باريس برئاسة وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم،، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، تشارك المملكة ممثلةً بوزارة... باريس: دوت الخليج باريس: دوت الخليج 24 ربيع الثاني 1445 هـ 24 ربيع الثاني 1445 هـ الهيئة الملكية للعلا تعلن ولادة 7 من صغار النمر العربي أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن ولادة سبعة من صغار النمر العربي خلال العام الحالي،في خطوة تؤكد مساعي الهيئة نحو تحقيق... العلا: دوت الخليج العلا: دوت الخليج 24 ربيع الثاني 1445 هـ 24 ربيع الثاني 1445 هـ خطة لتعليم قضاة ديوان المظالم اللغة الإنجليزية وافق مجلس القضاء الإداري على خطة تعليم قضاة ديوان المظالم اللغة الإنجليزية في سبيل أن يُسهم ذلك في تنويع مصادر المعرفة لكوادر... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 24 ربيع الثاني 1445 هـ 24 ربيع الثاني 1445 هـ الثقافة تحصل على شهادة الاعتراف للتميز المؤسسي من المنظمة الأوروبية للجودة حصلت وزارة الثقافة على شهادة الاعتراف للتميز المؤسسي بمستوى 3 نجوم من المنظمة الأوروبية للجودة "European Foundation for Quality Management"، التي تعد... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 24 ربيع الثاني 1445 هـ 24 ربيع الثاني 1445 هـ أمطار تؤدي لجريان السيول على الغربية والجنوب توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة... الرياض :دوت الخليج الرياض :دوت الخليج 24 ربيع الثاني 1445 هـ 24 ربيع الثاني 1445 هـ 10 منصات للتأشيرات السياحية بمطار المؤسس دشن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة صالة إصدار التأشيرات السياحية عند الوصول للمسافرين القادمين من خارج المملكة بهدف تحسين تجربة... جدة: نجلاء الحربي جدة: نجلاء الحربي 23 ربيع الثاني 1445 هـ 23 ربيع الثاني 1445 هـ

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