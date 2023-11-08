تعليق الدراسة الحضورية المسائية بتعليم مكة

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تعليق الدارسة في جميع مدارس مدينة الرياض غداً
أعلنت إدارة تعليم الرياض تعليق الداراسة غداً في جميع مدارس مدينة الرياض الحكومية والأهلية والعالمية حضورياً على أن تكون متابعة سير...
السعودية تشارك في أعمال الدورة 42 للمؤتمر العام لليونسكو في باريس
برئاسة وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم،، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، تشارك المملكة ممثلةً بوزارة...
الهيئة الملكية للعلا تعلن ولادة 7 من صغار النمر العربي
أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن ولادة سبعة من صغار النمر العربي خلال العام الحالي،في خطوة تؤكد مساعي الهيئة نحو تحقيق...
خطة لتعليم قضاة ديوان المظالم اللغة الإنجليزية
وافق مجلس القضاء الإداري على خطة تعليم قضاة ديوان المظالم اللغة الإنجليزية في سبيل أن يُسهم ذلك في تنويع مصادر المعرفة لكوادر...
الثقافة تحصل على شهادة الاعتراف للتميز المؤسسي من المنظمة الأوروبية للجودة
حصلت وزارة الثقافة على شهادة الاعتراف للتميز المؤسسي بمستوى 3 نجوم من المنظمة الأوروبية للجودة "European Foundation for Quality Management"، التي تعد...
أمطار تؤدي لجريان السيول على الغربية والجنوب
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة...
10 منصات للتأشيرات السياحية بمطار المؤسس
دشن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة صالة إصدار التأشيرات السياحية عند الوصول للمسافرين القادمين من خارج المملكة بهدف تحسين تجربة...
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