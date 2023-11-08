شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف مؤخراً عن 10 أعشاب تنزل السكر بسرعة فائقة .. تعرف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

وفقا لما تداولته مواقع اخبارية خاصة في الطب فإن هناك 10 أعشاب تنزل السكر بسرعة حيث تساهم في تقليل مستويات السكر في الدم عند الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع الثاني، إليك أهمها في هذا المقال.

يعد سكر الجلوكوز هو مصدر الطاقة الأساسي لخلايا الجسم، ويسمح للجلوكوز في الدم بدخول الخلايا عن طريق هرمون الإنسولين.

وقد تؤدي العوامل الوراثية أو نمط الحياة إلى عدم قدرة الجسم على إنتاج كمية كافية من الإنسولين أو زيادة مقاومة الخلايا له، مما يتسبب في تراكم السكر في الدم في ما يعرف بمرض السكري.

إن ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم بشكل مستمر، قد يسبب الضرر للعين والقلب والكلى والأعصاب، لذا فإنه لا بد من استخدام الأدوية التي تخفض من سكر الدم.

بالإضافة إلى أن هنالك أعشاب تنزل السكر بسرعة إلى جانب الأدوية قد يعزز من امتصاص الخلايا للجلوكوز أيضًا، ولكن لا بد من استشارة الطبيب قبل البدء باستخدام الأعشاب لأنها قد تتفاعل مع الأدوية مما يسبب مضاعفات غير مرغوب فيها.

أعشاب تنزل السكر بسرعة

هناك عدة أعشاب تنزل السكر بسرعة، وبالتالي قد تساعد الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني، وهي كما التالي:

1. الصبار

تم استخدام نبات الصبار لالاف السنين لما يملكه من خصائص علاجية، وتشير بعض الدراسات إلى أن عصير نبات الصبار يمكن أن يساعد في تخفيض مستوى السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بالسكري من النوع الثاني، وقد جرت العادة على استخدام العصارة المجففة لنبات الصبار في شبه الجزيرة العربية لعلاج مرض السكري تقليديًا.

2. القرفة

يمكن أن يؤدي تناول حوالي نصف ملعقة صغيرة من القرفة يوميًا إلى تقليل مستويات السكر في الدم والكوليسترول والدهون الثلاثية بشكل كبير عند الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني.

3. الحنظل

يعد الحنظل مكون شائع الاستخدام في الطبخ الاسيوي والطب الصيني التقليدي، ويعتقد أنه يخفف من العطش والإرهاق، والتي هي أعراض محتملة لمرض السكري من النوع الثاني، كما أظهرت الأبحاث أن مستخلص الحنظل يمكن أن يقلل من نسبة السكر في الدم.

4. شوك الحليب (السلبين المريمي)

توجد عشبة شوك الحليب المزهرة حول البحر الأبيض المتوسط، وقد تم استخدامها لالاف السنين نظرًا لخصائصها العلاجية، وقد يقلل الشوك الحليب من مقاومة الإنسولين لدى مرضى السكري من النوع الثاني الذين يعانون أيضًا من أمراض الكبد.

5. الحلبة

تم استخدام نبات الحلبة كدواء وتوابل لالاف السنين في الشرق الأوسط، وتم إثبات فوائد الحلبة لمرض السكري في كل من الأبحاث التي أجريت على الحيوانات والإنسان، وإحدى الدراسات أظهرت أن الحلبة لها القدرة على التحكم في مستويات السكر في الدم بشكل كبير.

6. عشبة الجيمنيما

إن الجيمنيما هي عشبة هندية، ومعنى اسمها هو مدمرة السكر، فقد أظهرت الدراسات أنها تعمل على تقليل مستويات السكر في الدم بشكل ملحوظ، وقد ساهمت في ارتفاع مستويات الإنسولين عند بعض الأشخاص.

7. الزنجبيل

إن الزنجبيل هو أحد الأعشاب التي استخدمت في الطب التقليدي، وغالبًا ما كان يتم استخدامه للمساعدة في علاج مشاكل الجهاز الهضمي.

وأظهرت نتائج حديثة أن الزنجبيل قد يقلل من مستويات السكر في الدم، بدون تقليل مستوى الإنسولين، مما يعني أن الزنجبيل قد يقلل من مقاومة الإنسولين في الجسم عند مرضى السكري من النوع الثاني، ولكن هناك حاجة لمزيد من الأبحاث.

8. الجنسنغ

يشتهر هذا العشب الصيني بقدرته على تعزيز المناعة ومقاومة الأمراض.

وتبعًا للباحثين، فإن الجنسنغ يبطئ من امتصاص الكربوهيدرات، ويزيد إفراز الإنسولين من البنكرياس، مما يزيد من قدرة الخلايا على استخدام الجلوكوز ويقلل من من مستوياته في الدم، ويفضل تناوله طازجًا بالرغم من توفره على شكل أقراص.

9. الكركم

لقد تم إثبات أن مركب الكركمين الموجود في الكركم يدعم السيطرة على نسبة السكر في الدم ويساعد على منع الإصابة بمرض السكري.

10. الميرمية

إن الميرمية لها قدرة على تعزيز فعالية الإنسولين لدى مرضى السكري، ويمكن أن يكون شرب شاي الميرمية صباحًا ذو فعالية عالية، فكل ما عليك فعله .