شاهد.."مختص"سعودي يكشف كيف يمكن جمع 67مليون ريال من خلال البدء بادخار10ريالات

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عدن - ياسمين التهامي - فريق بحث ياباني يكتشف "الإعجاز القرآني".. ماذا يحدث لجسم الانسان عند تناول "التين والزيتون" معا؟ اكتشفوا طريقة منزلية آمنة ومفيدة لتنظيف القولون من " البراز المتحجر" وتجنبوا زيارة الطبيب !

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