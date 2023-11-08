جامعة الأميرة نورة تعلن تعليق الدراسة الحضورية غدًا

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت جامعة الأميرة نورة تعليق الدراسة حضوريًا غدًا، وتحويلها عن بُعد؛ بسبب القمة العربية.

ويأتي ذلك عقب إعلان مماثل من إدارة "تعليم الرياض" وجامعة الإمام محمد بن سعود.

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