مسؤولو "تيك توك": هاشتاق "زوروا السعودية" يحصد ملايين المشاهدات.. وهذه التفاصيل

ويتيح التطبيق للمستخدمين مشاهدة مقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها من قبل مستخدمين آخرين والتفاعل معها من خلال الإعجابات والتعليقات ومشاركتها، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين أيضًا إنشاء حسابات خاصة بهم وتحميل مقاطع الفيديو الخاصة بهم لمشاركتها مع المجتمع.

وأعلن مسؤولو المنصة في الشرق الأوسط اعتزازهم ببناء مجتمع يسهم بفعالية في النظام الإبداعي على مستوى العالم، ونعتز أيضًا بمجتمعنا في المملكة، والذي كان مصدر إلهام للإبداع في مختلف المجالات، كما أسهم هذا المجتمع في رفع وعي مجتمعنا العالمي بالثقافة السعودية، بحيث حقق هاشتاج #WhereToVisitKSA أكثر من 728 مليون مشاهدة عالميًا، كما حقق هاشتاج #WhereToEatKSA أكثر من مليار مشاهدة عالميًا، كما تصدرت المواهب السعودية الإبداعية المشهد بحيث حقق #SaudiTalentWeek أكثر من 302.8 مليون مشاهدة عالميًا.