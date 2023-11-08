انت الان تتابع مسؤولو "تيك توك": هاشتاق "زوروا السعودية" يحصد ملايين المشاهدات.. وهذه التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
08 نوفمبر 2023, 12:34 مساءً
يعد تطبيق "تيك توك" أحد الوسائط الاجتماعية التي تتيح للمستخدمين إنشاء ومشاركة مقاطع الفيديو القصيرة، ويستخدم التطبيق خوارزمية ذكاء اصطناعي لتخصيص المحتوى وعرض مقاطع الفيديو التي قد تهم المستخدمين.
ويتيح التطبيق للمستخدمين مشاهدة مقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها من قبل مستخدمين آخرين والتفاعل معها من خلال الإعجابات والتعليقات ومشاركتها، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين أيضًا إنشاء حسابات خاصة بهم وتحميل مقاطع الفيديو الخاصة بهم لمشاركتها مع المجتمع.
وأعلن مسؤولو المنصة في الشرق الأوسط اعتزازهم ببناء مجتمع يسهم بفعالية في النظام الإبداعي على مستوى العالم، ونعتز أيضًا بمجتمعنا في المملكة، والذي كان مصدر إلهام للإبداع في مختلف المجالات، كما أسهم هذا المجتمع في رفع وعي مجتمعنا العالمي بالثقافة السعودية، بحيث حقق هاشتاج #WhereToVisitKSA أكثر من 728 مليون مشاهدة عالميًا، كما حقق هاشتاج #WhereToEatKSA أكثر من مليار مشاهدة عالميًا، كما تصدرت المواهب السعودية الإبداعية المشهد بحيث حقق #SaudiTalentWeek أكثر من 302.8 مليون مشاهدة عالميًا.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤولو "تيك توك": هاشتاق "زوروا السعودية" يحصد ملايين المشاهدات.. وهذه التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.