أمير الرياض يطلع على خطط ومنجزات جامعة شقراء وينوه بحجم دعم القيادة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 08 نوفمبر 2023, 12:38 مساءً

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بمكتبه في قصر الحكم اليوم، رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف. وهنأ أمير الرياض، الدكتور "السيف" بالثقة الملكية بتجديد تكليفه رئيسًا للجامعة، منوهًا بما يحظى به التعليم من رعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله. واطلع أمير المنطقة على جهود الجامعة في التعليم والبحث والابتكار، وما تم تحقيقه خلال السنوات الماضية، وخططها الأكاديمية القائمة والمستقبلية وسبل تعزيز دورها بالمنطقة لتحقيق الأهداف.

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