انت الان تتابع وصفه بـ"سيد الهراء".. "أولمرت" يهاجم "نتنياهو" ويرفض سيطرة "إسرائيل" على غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
08 نوفمبر 2023, 12:40 مساءً
شنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت هجومًا لاذعًا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدًا أنه "مُدمَّر نفسيًا بسبب فشله الفادح في مجال الأمن القومي".
وقال "أولمرت"، في مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو": إن "نتنياهو" كان في حالة من "الانهيار العصبي؛ حيث سعى إلى تجنّب الإطاحة به من منصبه؛ لفشله في حماية الأمن القومي بعد هجمات حماس".
وحذر "أولمرت، "قائلًا: "الأولوية يجب أن تكون للتفاوض على نهاية اللعبة مع المجتمع الدولي؛ بما في ذلك العودة إلى المحادثات حول تشكيل دولة فلسطينية، بدلًا من إعادة عقارب الساعة للوراء نحو الإشراف العسكري الكامل على غزة".
ووصف "أولمرت" "نتنياهو"، بالقول: "طوال حياته اعتبر نفسه زورًا سيد الأمن، إنه سيد الهراء".
وأضاف: "في كل دقيقة يقضيها نتنياهو كرئيس للوزراء فهو يشكل خطرًا على "إسرائيل".. أنا أعني ذلك بجدية، وأنا متأكد من أن الأمريكيين يفهمون أنه في حالة سيئة".
وقال: "ليس من مصلحة "إسرائيل" الإشراف على أمن غزة، من مصلحتنا أن نكون قادرين على الدفاع عن أنفسنا بطريقة مختلفة عما كنا نفعله قبل هجوم 7 أكتوبر، ولكن للسيطرة على غزة مرة أخرى؟ لا".
كما حذر "أولمرت" أيضًا من أن صبر حلفاء "إسرائيل" الغربيين بدأ ينفد بسبب فشل "نتنياهو" ووزرائه في رسم خطة واقعية لحكم غزة في مرحلة ما بعد "حماس".
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