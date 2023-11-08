انت الان تتابع الطريق للمونديال.. المنتخب السعودي يلاقي باكستان في الأحساء 16 نوفمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 08 نوفمبر 2023, 12:57 مساءً

تنطلق رحلة المنتخب السعودي نحو كأس العالم من ملعب نادي الفتح بالأحساء خلال الشهر الجاري. ووفق الحساب الرسمي للمنتخب السعودي، يواجه الأخضر نظيره الباكستاني في مباراة تقام يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر الجاري. وقال المنتخب السعودي: موعدنا الخميس 16 نوفمبر يا أهل الأحساء.

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