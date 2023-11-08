رئيس جمهورية جامبيا يصل إلى الرياض

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محمد بن مسعود - الدمام - وصل إلى الرياض، اليوم، الرئيس آداما بارو رئيس جمهورية جامبيا والوفد المرافق له؛ للمشاركة في القمة السعودية- الإفريقية.

وكان في استقبال فخامته في مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ورئيس بعثة الشرف السفير قاسم عبدالله قشلان، وسفير جمهورية جامبيا لدى المملكة عمر جبريل سالا، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

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