انت الان تتابع ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى "10569" قتيلًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارةُ الصحة في غزة ارتفاعَ حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى "10569" قتيلًا، بعد شهر على اندلاع الحرب مع إسرائيل.

وقالت الوزارة على لسان المتحدث باسمها، أشرف القدرة: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى "10569" شهيدًا، من بينهم "4324" طفلًا، و"2823" سيدة، و"649" مسنًّا، وإصابة "26475" مواطنًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي".

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