تراند اليوم : تفاصيل أزمة بنزيما مع نونو سانتو التي أدت لإقالة الأخير من الاتحاد

صحيفة الخليج 365: كشفت مصادر تفاصيل الخلاف الذي نشب بين لاعب فريق الاتحاد، كريم بنزيما، وبين المدرب البرتغالي نونو سانتو، يوم الاثنين الماضي، والتي أدت لإقالة الأخير من تدريب الفريق.

وحدث الخلاف بين اللاعب الفرنسي ومدربه البرتغالي، أثناء استراحة بين الشوطين، في لقاء الاتحاد مع نظيره القوة الجوية، بحسب الرياضية.

وذكرت المصادر أن الخلاف بدأ بين بنزيما وسانتو، بعدما قام الأخير بتقديم نقد قوي للأول في غرفة تبديل الملابس، حيث اتهمه بالتكاسل في اللعب.

ورد بنزيما على مدربه بأن يوجه كلامه للفريق كله وليس له فقط، الأمر الذي أثار غضب سانتو الذي قال: أنت قائد الفريق، وقدوة اللاعبين، وأهم لاعب فيه، يجب أن تبادر وتكون مثالًا لكل اللاعبين.