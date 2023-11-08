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غدًا.. تعليق الحضور بمدارس الرياض وتأجيل اختبارات جامعة الإمام

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت إدارة تعليم الرياض تعليق الدراسة حضوريًّا غدًا الخميس 25/ 4/ 1445هـ في جميع المدارس؛ نظرًا لانعقاد قمتين عربية وإسلامية في الرياض.

تعليق الدراسة في الرياض

وقالت إدارة تعليم الرياض، في بيان لها: “نظرًا لما تشهده العاصمة الرياض من انعقاد القمتين؛ فقد تقرر تعليق الدراسة حضوريًّا غدًا الخميس 25/ 4/ 1445هـ في جميع المدارس على أن تكون متابعة سير العملية التعليمية وتأدية الاختبارات “عن بُعد” عبر منصة “مدرستي”.

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جدولة اختبارات جامعة الإمام

كما أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تعليق الاختبارات غدًا الخميس 25/ 4/ 1445هـ، الموافق 9/ 11/ 2023م.

وقالت جامعة الإمام في بيان لها: “بمناسبة عقد القمة العربية.. جامعة الإمام تعلن عن تعليق الاختبارات غدًا الخميس 25/ 4/ 1445هـ، الموافق 9/ 11/ 2023م، وسيتم إعادة جدولة الاختبارات المؤجلة خلال الأسبوع المقبل، وإبلاغ الطلاب والطالبات بالمواعيد الجديدة”.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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