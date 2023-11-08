شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. تعليق الاختبارات بجامعة الإمام والدراسة بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، تعليق الاختبارات غدًا الخميس، بمناسبة عقد القمة العربية.

وأكدت الجامعة في بيانها، أنه سيتم إعادة جدولة الاختبارات المؤجلة خلال الأسبوع المقبل، وإبلاغ الطلاب والطالبات بالمواعيد الجديدة.

قمة عربية غير عادية

وأعلنت وزارة الخارجية أمس، تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الأفريقية الخامسة إلى وقتٍ يحدد لاحقًا، نظرًا إلى التطورات الحالية في غزة.

وأشارت إلى أن قرار تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الأفريقية الخامسة، نظرًا إلى التطورات الحالية في غزة والتي استدعت الدعوة إلى انعقاد قمة عربية غير عادية وقمة إسلامية تختصان ببحث الأزمة الحالية، وما تشهده من تداعيات إنسانية خطيرة.

تعليق الدراسة بالرياض

كما أعلنت إمارة الرياض أيضًا، تعليق الدراسة غدًا الخميس.