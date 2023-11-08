تعليم الرياض تعلن تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جميع المدارس والكشف عن السبب

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، تعليق الدراسة حضوريًا في جميع المدارس، غدًا الخميس 25/ 4/ 1445هـ، وذلك نظرًا لانعقاد القمتين العربية والأفريقية التي تستضيفها العاصمة الرياض.

وأوضحت الإدارة أن متابعة سير العملية التعليمية وتأدية الاختبارات ستكون “عن بُعد” عبر منصة “مدرستي”.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الإدارة العامة للتعليم على سلامة الطلاب والطالبات والعاملين في المدارس، وضمان استمرارية العملية التعليمية في ظل الظروف الحالية.