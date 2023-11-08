شكرا لمتابعة خبر عن قعيد المجد يهدد بالانسحاب من تيك توك إذا استمر في استفزاز السعوديين .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - هدد مشهور مواقع التواصل الاجتماعي قعيد المجد، إدارة برنامج تيك توك، أنه سينسحب منه، في حال لم تتخذ الإدارة أي رد فعل، تجاه من يقومون باستفزاز السعوديين.

وقال المجد أنه سيعطي البرنامج مهلة يومين، حتى يقوم بحظر حسابات الأشخاص الذين يقومون بشتم المملكة، وأنه لن يستمر في برنامج لا يحترم موطنه.

وأشار أنه بانسحابه وانسحاب المؤثرون السعوديون الآخرون، سيمحي هذا تيك توك، وأنهم كما رفعوه سابقًا سينزلوه، على حد تعبيره، وسينتقل إلى برنامج محلي آخر.