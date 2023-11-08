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قعيد المجد يهدد بالانسحاب من تيك توك إذا استمر في استفزاز السعوديين .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - هدد مشهور مواقع التواصل الاجتماعي قعيد المجد، إدارة برنامج تيك توك، أنه سينسحب منه، في حال لم تتخذ الإدارة أي رد فعل، تجاه من يقومون باستفزاز السعوديين.

وقال المجد أنه سيعطي البرنامج مهلة يومين، حتى يقوم بحظر حسابات الأشخاص الذين يقومون بشتم المملكة، وأنه لن يستمر في برنامج لا يحترم موطنه.

وأشار أنه بانسحابه وانسحاب المؤثرون السعوديون الآخرون، سيمحي هذا تيك توك، وأنهم كما رفعوه سابقًا سينزلوه، على حد تعبيره، وسينتقل إلى برنامج محلي آخر.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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