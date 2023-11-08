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الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن ولادة 7 من صغار النمر العربي .. صور

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شكرا لمتابعة خبر عن الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن ولادة 7 من صغار النمر العربي .. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عن ولادة 7 من الهراميس هذا العام، في مركز الأمير سعود لأبحاث الحياة الفطرية، ليرتفع عدد النمور العربية إلى 27 نمرًا.

كان ذلك إيمانًا من الهيئة في إعادة تأهيل النظام البيئي وحماية النمر العربي من الانقراص، الذي تم تصنيفه أنه من الأنواع المهددة بالانقراض، حيث لا يتجاوز أعدادها الـ 200 نمر.

واعتمدت الأمم المتحدة يوم العاشر من نوفمبر، اليوم العالمي للنمر العربي، وذلك للتوعية بضرورة الحفاظ عليه، ونشر أهداف صندوق النمر العربي.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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