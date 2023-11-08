انت الان تتابع مزادُ "الفردوس" فرصةٌ استثمارية لتملك بلكات سكنية في مدينة بريدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت شركةُ بصمة لإدارة العقارات عن طرح مخطط الفردوس للمزاد العلني في منطقة القصيم؛ حيث يقع شمال غرب بريدة، على طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ويشكل مخطط الفردوس إحدى الفرص الاستثمارية الرائدة في المنطقة، وبمساحة إجمالية "422,860.62" م2، كما يتميز المخطط بموقعه الاستراتيجي بالقرب من جامعة القصيم، ومستشفى الملك عبدالله التخصصي، ومطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي، كما يتميز بقربه من الطرق الرئيسية النافذة كطريق الملك عبدالعزيز

سيقام المزاد بدءًا من يوم الاثنين "4/ 12/ 2023م" الموافق "20/ 5/ 1445هـ"، إلى يوم الثلاثاء "5/ 12/ 2023م" الموافق "21/ 5/ 1445هـ"، قاعة الرصافة – بريدة.

ويُعدُّ المزادُ فرصةً استثنائية للراغبين من المستثمرين ومطوري العقار؛ حيث يوفر بلكات سكنية كاملة للبيع، مع بنية تحتية متكاملة تحفز على نجاح المشاريع السكنية والتجارية التي تعدّ واجهة مستقبلية مثلى للاستثمار.

وفي هذا الصدد يقول الأستاذ عبدالرحمن الفايز، مدير القطاع التجاري في شركة بصمة لإدارة العقارات: جاء اختيار بصمة لهذا المشروع للعائد الاستثماري المتميز في المنطقة، كما أن المخطط في موقعه الاستراتيجي يشكّل فرصةً ذهبية للمستثمرين. ويضيف "أ. الفايز": أن شركة بصمة ستسخّر كافة جهودها وخبراتها التسويقية التي تميّزت بها لإنجاح هذا المزاد.