في انطلاق منافسات الجولة الـ 13 من دوري روشن.. نشوة الأهلي تهدد ضمك.. وإثارة منتظرة في قمة الشباب والرائد

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 08 نوفمبر 2023, 2:08 مساءً

تفتتح الجولة الـ 13 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم، غداً الخميس بأربع مواجهات مثيرة. في المواجهة الأولى يستضيف فريق الخليج نظيره الطائي على ملعب الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر، والرائد يواجه الشباب على ملعب نادي التعاون في بريدة، وعلى ملعب الملك فهد الدولي بالرياض يستضيف فريق الرياض نظيره الفتح، وضمك يلتقي الأهلي على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها. مباريات الجمعة وتستكمل مباريات الجولة، يوم الجمعة المقبل، بمواجهتين، الأولى تجمع فريق الهلال ونظيره التعاون على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، والاتحاد يواجه نظيره أبها على ملعب عبدالله الفيصل بجدة. مباريات الجمعة مباريات السبت وتختتم مباريات الجولة السبت المقبل بـ 3 مواجهات، حيث يستضيف الأخدود نظيره الحزم على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران، ويحل الاتفاق ضيفًا على الفيحاء بملعب مدينة المجمعة الرياضية، والوحدة يلتقي النصر على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة. ويحتل الهلال صدارة الترتيب بـ 32 نقطة، والنصر وصيفاً بـ 28 نقطة، والتعاون ثالثاً بـ 25 نقطة، يليه الأهلي بـ 25 نقطة، والمركز الخامس الفتح 23 نقطة، والاتحاد سادساً بـ 21 نقطة، وسابعاً الاتفاق بـ 21 نقطة، والوحدة ثامناً بـ 16 نقطة، والفيحاء تاسعاً بـ 15 نقطة، وبالمركز العاشر الشباب بـ 15 نقطة، والحادي عشر ضمك بـ 14 نقطة، والثاني عشر أبها بـ 13 نقطة، والثالث عشر الطائي بـ 11 نقطة، والرياض الرابع عشر بـ 11 نقطة، والخليج في المركز الخامس عشر بـ 10 نقاط، والأخدود السادس عشر بـ 7 نقاط، يليه الحزم بـ 7 نقاط، والثامن عشر والأخير الرائد بـ 6 نقاط. مباريات السبت

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