"إسرائيل" تستهدف بلدة حولا جنوب لبنان بـ 5 صواريخ

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 08 نوفمبر 2023, 2:20 مساءً

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة حولا جنوب لبنان بـ 5 صواريخ، اليوم (الأربعاء) ولم يعلن عن وقوع خسائر بشرية. وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن "العدو الإسرائيلي استهدف بلدة حولا الجنوبية بصاروخ وقع على أحد المنازل ولم ينفجر، كما استهدفت مُسيّرة معادية سيارة بصاروخ على طريق حولا ولم ينفجر أيضاً، وبذلك تكون البلدة قد نجت من مجزرتين". وأضافت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف ملعب كرة القدم في بلدة حولا بـ 3 صواريخ من "مُسيّرة" معادية.

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