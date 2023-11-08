انت الان تتابع ألمانيا تضاعف صادرات الأسلحة لإسرائيل 10 مرات مقارنة بـ2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 08 نوفمبر 2023, 2:32 مساءً

أفاد مصدرٌ بالحكومة الألمانية، اليوم "الأربعاء"، بأن الموافقات الخاصة بتصدير أسلحة ألمانية لإسرائيل هذا العام تضاعفت نحو عشر مرات مقارنة بالعام الماضي. ولفت المصدر إلى أن "برلين" تتعامل مع طلبات تصدير هذه الأسلحة كأولوية منذ هجوم مقاتلي "حماس" على إسرائيل الشهر الماضي؛ وفقًا لـ"فرانس برس". ووافقت الحكومة الألمانية على تصدير معدّات عسكرية بنحو "303" ملايين يورو "323 مليون دولار" إلى إسرائيل، اعتبارًا من الثاني من نوفمبر "تشرين الثاني" الجاري، فيما كانت الحكومة قد وافقت على تصدير معدات عسكرية بقيمة "32" مليون يورو فقط طوال عام 2022.

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