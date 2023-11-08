انت الان تتابع المساعدات السعودية إلى غزة.. "إغاثي الملك سلمان" يواصل بحث آلية إيصالها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 08 نوفمبر 2023, 2:34 مساءً

يواصل فريقُ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اجتماعاتِه التنسيقية لبحث سبل إيصال المساعدات السعودية إلى قطاع غزة. واجتمع فريق المركز مع المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، الدكتور رامي الناظر، في مدينة القاهرة، اليوم؛ حيث جرى بحث سبل توفير وإيصال المعونات الإغاثية والإنسانية للمتضررين في قطاع غزة عبر منفذ رفح. وتأتي هذه الجهود في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي مرّت به.

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