تراند اليوم : الكشف عن الخلاف الذي نشب بين "بنزيما "والمدرب "سانتو "وأدى لإقالة الأخير من الاتحاد

صحيفة الخليج 365: كشفت مصادر تفاصيل الخلاف الذي نشب بين لاعب فريق الاتحاد، كريم بنزيما، والمدرب البرتغالي نونو سانتو، يوم الاثنين الماضي، والذي أدى لإقالة الأخير من تدريب الفريق.

ونشب الخلاف بين اللاعب الفرنسي ومدربه البرتغالي، أثناء استراحة بين الشوطين، في لقاء الاتحاد مع نظيره القوة الجوية، بحسب الرياضية.

وذكرت المصادر أن الخلاف بدأ بين بنزيما وسانتو، بعدما قام الأخير بتقديم نقد قوي للأول في غرفة تبديل الملابس، حيث اتهمه بالتكاسل في اللعب.

ورد بنزيما على مدربه بأن يوجه كلامه للفريق كله وليس له فقط، الأمر الذي أثار غضب سانتو الذي قال: أنت قائد الفريق، وقدوة اللاعبين، وأهم لاعب فيه، يجب أن تبادر وتكون مثالًا لكل اللاعبين.

وحدث تلاسن بين كريم بنزيما وسانتو، أمام الجميع بعبارات مهينة تجاوزت الحدود، خاصة أن المدرب يرى أن اللاعب الفرنسي غير منسجم مع المجموعة وبعيد عنهم.

وعلى الجانب الآخر يرى كريم بنزيما أن أسلوب لعبه لا يناسب المدرب البرتغالي، لذلك وقع الخلاف بينهما في مباراة القوة الجوية.

الجدير بالذكر أن الاتحاد خسر أمام القوة الجوية العراقي، بثنائية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.