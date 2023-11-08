تراند اليوم : شاهد.. نزوح آلاف الفلسطينيين من شمال غزة إلى الجنوب بعد تحذير الجيش الإسرائيلي

صحيفة الخليج 365.. وكالات.. تسارعت وتيرة نزوح المدنيين الفلسطينيين من منطقة القتال شمالي غزة عقب تكثيف القوات الإسرائيلية حملتها الجوية والبرية هناك.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الأربعاء، إن نحو 15 ألف شخص نزحوا يوم الثلاثاء، مقارنة بـ5 آلاف يوم الإثنين وألفين يوم الأحد.

ومن جانبه قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة "إكس"، إن "الجيش سمح من جديد التنقل جنوبا عن طريق صلاح الدين بين الساعة العاشرة (10:00) صباحا والساعة الثانية (14:00)ظهرا، وذلك لفسح المجال أمام المدنيين الفلسطينيين مغادرة شمالي القطاع الذي يشهد قصفا عنيفا".

وأضاف: "من أجل سلامتكم، انتهزوا الوقت القادم للتحرك جنوبا إلى ما بعد وادي غزة، منطقة شمالي قطاع غزة تعتبر منطقة قتال ضارية والوقت لإخلائها بات ينفذ، انضموا إلى مئات الآلاف الذين استجابوا للنداءات وتحركوا جنوبا في الأيام الأخيرة".

وفي منشور لاحق أعلن أدرعي تمديد وقت السماح بالعبور على طريق صلاح الدين حتى الساعة (15:00) ظهرا.

وأرفق المنشور بمقطع فيديو يظهر نزوح المئات عبر شارع صلاح الدين باتجاه وادي غزة.

وتشكل المنطقة الشمالية من القطاع، ذات الكثافة السكانية العالية محور الحملة الإسرائيلية، الساعية للقضاء على حركة حماس.

وكان الجيش الإسرائيلي أصدر أكثر من أمر على مدار الأسابيع الماضية، طالبا من سكان شمال غزة النزوح جنوبا.