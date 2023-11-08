شكرا لقرائتكم خبر عن جولات مكثفة لتفقد أسواق النفع العام بمحافظة الخرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اجتمع اليوم محافظ محافظة الخرمة "شاكر الشريف" مع مدير إدارة الأسواق والمسالخ بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس جمعان الزهراني، على هامش زيارته لتفقد أسواق المحافظة.

وأكدت الوزارة حرص المحافظة على تحقيق توجهات القيادة الحكيمة بإيجاد أنشطة تسهم في رفع جودة الحياة، وتحقق رغبات المواطن والمقيم، بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

توظيف أحد التقنيات بالأسواق المختلفة

ونوقش خلال الاجتماع عدد من الاحتياجات والرؤى المستقبلية التي تتطلبها تنمية المحافظة وذلك بحضور مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الخرمة المهندس عبدالله السبيعي.

بعد ذلك تفقد المهندس الزهراني والوفد المرافق له، سوق المواشي والأعلاف وسوق الخضار والفواكه في المحافظة، التي تأتي بهدف تطوير الأسواق وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتوظيف أحدث التقنيات من حيث متطلبات الصحة وجودة الخدمة.

واطلع الزهراني خلال جولته بمرافقة مدير الأسواق بمحافظة الخرمة مهدي السبيعي، وفرق متابعة أسواق النفع العام، تنظيمات السوق وطرق مراقبة ومتابعة تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية والفنية والتعليمات، التي تهدف إلى ضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك.

من جهته أكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الخرمة المهندس عبد الله السبيعي، على أن الوزارة تكثف حملاتها الرقابية مع الجهات ذات العلاقة على تنفيذ وتطبيق التشريعات، والالتزام بالأنظمة داخل السوق، مناشدًا جميع المواطنين والمقيمين، ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفة تتم ملاحظتها أو الإبلاغ عن أي بضائع فاسدة أو مخالفات عمالية؛ بالتواصل مع الوزارة والجهات المختصة لمعالجتها.