شكرا لقرائتكم خبر عن 3 محاولات غش تحرم الطالب من دخول الاختبارات لبقية المواد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شددت وزارة التعليم على متابعة الاختبارات ومنع وضبط محاولات الغش والتعامل معها وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك، مشيرة إلى أن عقوبات الغش تصل إلى الحرمان من دخول الاختبارات.

وأوضحت المذكرة التفسيرية والتنفيذية للائحة تقويم الطالب، أنه في حالة الالتفات المتكرر والغش الشفهي، ينذر الطالب في المرة الأولى، وعند تكرر المحاولة ينقل الطالب من مكانه إلى مكان آخر في قاعة الاختبار.

وعند تكرار المحاولة تسحب ورقة إجابته ويعد محضر بالحالة على أن يوقع من الملاحظ ويعتمد من رئيس اللجنة، وإذا ثبت غش الطالب للمرة الأولى في اختبار نهاية أحد الفصول أو الدور الثاني، يحرر محضر بذلك يعتمده مدير المدرسة مع إرفاق وسيلة الغش ما أمكن ذلك، وتلغى درجة السؤال، أو الأسئلة التي ثبت غشه فيها ويعطى صفرا في ذلك السؤال، ويؤخذ تعهد خطي على الطالب بعدم تكرار ذلك.

إرفاق وسيلة الغش

وفي حال تكرار غش الطالب للمرة الثانية في اختبار نهاية أحد الفصول أو الدور الثاني، يحرر محضر بذلك يعتمده مدير المدرسة مع إرفاق وسيلة الغش ما أمكن ذلك، وتسحب ورقة إجابته، ويلغى اختباره في المادة التي غش فيها.

ويعد مكملا مع الاحتفاظ له بدرجات أعمال للمرة الثانية في السنة، وإذا كان الغش في الدور الثاني للمرحلة المتوسطة فيلغي اختباره وتتاح له إعادة اختبار المادة مع الغائبين بعذر في بداية العام.

تكرار غش الطالب

أما الطالب في المرحلة الثانوية فيعد مكملاً ويسمح له باختبار المادة في موعد اختبار الدور الثاني، أو موعد اختبار مواد الحمل، و يدون في كشوفات النتائج كلمة (غاش) في حفل درجة اختبار الفصل الذي وقع فيه الغش.

وفي حال تكرار غش الطالب للمرة الثالثة في اختبار نهاية أحد الفصول أو الدور الثاني، يحرر محضر بذلك يعتمده مدير المدرسة مع إرفاق وسيلة الغش ما أمكن ذلك، ويحرم الطالب من دخول الاختبار في بقية المواد التالية في جدول الاختبار بعد موافقة مكتب التعليم.

وتدون ملاحظة في خانة الملاحظات "حرم من دخول اختبار بقية المواد لتكرار ارتكابه للغش".