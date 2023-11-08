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السعودية | وزير العدل يلتقي رئيسة القضاء في ماليزيا

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في مكتبه بالرياض اليوم، معالي رئيسة القضاء في ماليزيا تنغكو ميمون بنت توان، والوفد المرافق لها.

 

وبحث وزير العدل مع رئيسة القضاء في ماليزيا، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالين العدلي والقضائي.

 

واستعرض معاليه أبرز تطورات المرفق العدلي والقضائي في المملكة على جميع الأصعدة لا سيما التشريعية، وذلك بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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