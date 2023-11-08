مجلس الضمان الصحي يكشف عن تغطية تكاليف جراحة معالجة السمنة المفرطة

أوضح مجلس الضمان الصحي، أن وثيقة التأمين الصحي التي يقدمها المجلس تغطي تكاليف إجراء عمليات جراحية لمعالجة مرض السمنة المفرطة.
وأفاد المجلس من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة انستغرام، بأن التغطية التأمينية لتكاليف هذه العمليات الجراحية تصل في حدها الأقصى إلى 15 ألف ريال، وذلك خلال مدة سريان وثيقة التأمين.
كما أضاف المجلس أن نسبة مشاركة حامل الوثيقة في دفع تكاليف العملية تتراوح بين 0% إلى 20%، مع العلم أن الحد الأقصى لمبلغ المشاركة في الدفع هو 1000 ريال.
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