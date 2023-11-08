زلزال بقوة "6,7" درجات يضرب بحر باندا الإندونيسي.. دون ورود تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات

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محمد بن مسعود - الدمام - ضرب زلزالٌ بقوة "6,7" درجات، بحرَ باندا في إندونيسيا، دون ورود تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات.

وأفاد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، بأن الزلزال سُجّل على مسافة من الشاطئ وعلى عمقٍ ضحل، عند الساعة "8,02" مساء بالتوقيت المحلي.

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