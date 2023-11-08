كبار أندية السعودية يستهدفون التعاقدَ مع "كاسيميرو"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 08 نوفمبر 2023, 3:52 مساءً

كشفت تقاريرُ صحفية، اليوم الأربعاء، عن اهتمام كبار أندية السعودية بالتعاقد مع البرازيلي "كاسيميرو"، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال الموسم المقبل. ووفقًا لصحيفة "The Sun": فإن مسؤولي مانشستر يونايتد يستعدّون للحصول على عرض ضخم لشراء عقد "كاسيميرو" من المملكة العربية السعودية. وأشارت الصحيفة إلى أنه من الممكن أن تصل عروضٌ لضمّ "كاسيميرو" في يناير، من السعودية التي أنفقت أنديتها الكبيرة، مثل الهلال والنصر والأهلي والاتحاد، مبالغَ ضخمة في الميركاتو الصيفي الماضي. وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت أن النادي ‎الأهلي يرغب في التعاقد مع البرازيلي "كاسيميرو" لتدعيم صفوف الفريق في الفترة القادمة. انضمّ "كاسيميرو" البالغ من العمر "33" عامًا، والذي لعب في مركز الوسط الدفاعي لنادي مانشستر يونايتد منذ أغسطس 2022، قادمًا من ريال مدريد الإسباني، كما يلعب للمنتخب البرازيلي منذ 2011.

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