"صامويل البرازيلي" فقد محفظتَه بالرياض وأعادها له السعوديون في "10" دقائق

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 08 نوفمبر 2023, 3:57 مساءً

أشاد مواطن برازيلي يدعى "صامويل فورتادو إي سيلفا"، بأمانة السعوديين ونجدتهم، حينما فقد محفظةً أمس في أحد أحياء العاصمة الرياض. وأطلق "صامويل" نداء الفزعة عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس"، ذكر فيها فقد محفظته مع مستنداته بالقرب من نادي الرياض، وأنها محفظة سوداء تحمل اسم "صامويل فورتادو إي سيلفا" من البرازيل، طالبًا المساعدة. السعوديون كالعادة تداولوا مناشدة الضيف البرازيلى لتصل تغريدته لأكثر من 3 ملايين و200 ألف مشاهدة في ساعات، ليعود بعدها ويؤكّد أن أحد الأشخاص أعادها له بعد بحثٍ عنه. وقال "فورتادو": "أنا حقًّا أحبّ المملكة العربية السعودية كل يوم أكثر؛ اليوم فقدت محفظتي، وفي 10 دقائق وجدها رجل صادق وكان يبحث عني، أحبّ البرازيل كثيرًا، ولكننا بحاجة إلى تعلم الكثير من الأشياء عن الشعب السعودي".

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