تراند اليوم : دراسة أمريكية تكشف ارتباط نقص فيتامين " د" وشدة الصدفية

صحيفة الخليج 365: كشف طبيب الأمراض الجلدية بجامعة براون الأمريكية "إيونيونغ تشو " وفقا لبحث أجراه على 500 حالة بمساعدة زملاؤه ، عن ارتباط نقص فيتامين (د) بزيادة كبيرة في شدة الصدفية، واشاروا إلى أن فيتامين (د) يلعب دورا في منع تطور الأمراض الجلدية عن طريق تعديل الاستجابة المناعية والعمل مباشرة على خلايا إصلاح الجلد.

مكملات الفيتامينات

ويقول تشو: "مع تزايد الاهتمام العام بمكملات الفيتامينات، أردنا إجراء مزيد من الدراسة للعلاقة بين مستويات فيتامين (د) وشدة الصدفية".وفقا لـ " ساينس ألرت" .

التغذية السريرية

وتابع تشو: "لقد بحثت دراسات قليلة عن هذا الارتباط في مجموعات من الناس، خاصة في عدد كبير من سكان الولايات المتحدة، أو فحصت هذه العلاقة من خلال عدسة التغذية السريرية".

فيتامين د

وتم ربط نقص فيتامين (د) سابقا بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، في حين أن المكملات، عندما تكون المستويات غير كافية، قد تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية وتخفيف أعراض الاكتئاب.

وقال الباحثون : "تشير نتائجنا إلى أن اتباع نظام غذائي غني بفيتامين (د) أو مكملات فيتامين (د) عن طريق الفم قد توفر أيضا بعض الفوائد لمرضى الصدفية ، ولا يتم تناولها إلا بعد التحدث مع الطبيب ".