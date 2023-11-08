تراند اليوم : أول رد من شركة "التيك توك" على حملة المقاطعة للتطبيق بشأن تقييدها للمحتوى السعودي الوطني على المنصة

صحيفة الخليج 365: أصدرت شركة التيك توك بيانا، ردت خلاله على حملة المقاطعة للتطبيق بشأن تقييدها للمحتوى السعودي الوطني على المنصة.

حذف المحتوى السعودي

وقالت الشركة خلال البيان : "لا صحة للشائعات التي يتم تداولها بخصوص حذف تيك توك للمحتوى المتعلق بالمملكة العربية السعودية. نرفض بشدة هذه الادعاءات لأنها تتنافى مع سياستنا وقيمنا وتنشر صورة مضللة عن سياسيات إدارة المحتوى لدى تيك توك. تيك توك تتعهد بمجموعة من إرشادات المجتمع تتضمن قواعد ومعايير استخدام المنصة.

تطوير المحتوى

وتابعت: "تُطبق الإرشادات على جميع الأشخاص وكل أنواع المحتوى على منصتنا. تنبع هذه الإرشادات من الأطر القانونية وأفضل الممارسات في المجال، ومساهمات مجتمعنا، وخبراء السلامة والصحة العامة. ونتابع تطويرها للتصدي للمخاطر المستجدة والأضرار المحتملة التي قد تحدث نتيجة السلوكيات الجديدة".

الأمن والسلامة

وأضافت : "نريد أن ننوه أن هذه السياسات يتم تطبيقها من قبل فرق الأمن والسلامة العالمية والمستقلة الخاصة بنا. لا يتدخل أعضاء المجلس الاستشاري أو موظفينا في القرارات المتخذة من قبل هذه الفرق كما يتم التداول على بعض وسائل التواصل الاجتماعي ونرفض بشدة حملات التشويه المتعمدة التي تمارس على موظفينا وشركائنا وتهدد أمنهم وسلامتهم".

الجدير بالذكر تصدر على منصة إكس في المملكة هاشتاق للدعوة من مشاهير التطبيق إلى مقاطعة " التيك توك" بسبب تقييدها للمحتوى السعودي الوطني على المنصة.