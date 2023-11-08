شكرا لقرائتكم خبر عن "آل الشيخ" يدشن معرضًا مصورًا لجهود القيادة في الأعمال الإنسانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، صباح اليوم الأربعاء، مقر فرع الوزارة بمنطقة الباحة، والتقى بمدير ومنسوبي الفرع، ومديري إدارات المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظات، وذلك خلال زيارته الحالية للمنطقة لتفقد قطاعات الوزارة وتلمس احتياجاتها.

واستهل الزيارة التي رافقه فيها عدد من وكلاء الوزارة ومديري العموم ومدير عام الفرع الوزارة بمنطقة الباحة، بجولة بأقسام الفرع.

واطلع على سير العمل وأبرز الإنجازات التي تحققت، كما التقى الموظفين بمكاتبهم ومنسوبات القسم النسائي بالفرع واستمع لمتطلباتهم واستفساراتهم.

الأعمال الإنسانية

ودشن الوزير، المعرض المصور المقام بالفرع والذي يبرز جهود خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهم الله في الدعوة إلى الله، واستعراض أهم الأعمال في برامج الإغاثة والأعمال الإنسانية، وخدمة القرآن الكريم والسنة النبوية، والأعمال المقدمة في دعم الوحدة الإسلامية، والدعوة إلى التوحيد، ونشر قيم الوسطية والاعتدال.

والتقى الدكتور آل الشيخ بمدير عام ومنسوبي ومنسوبات الفرع، ومديري إدارات المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظات، في قاعة الفرع الرئيسية.

وأكد أن قيادة المملكة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله، تحرص على تلمس احتياجات المواطن والمقيم في هذه البلاد المباركة، وتيسير جميع الخدمات لهم في شتى المجالات.

منطقة الباحة

وأوضح أن زيارته لفرع الوزارة بمنطقة الباحة تأتي بتوجيهات القيادة الرشيدة لتفقد منسوبي الفرع واحتياجاتهم من جميع الأمور التي تيسر لهم أداء العمل وفق الذي يحقق المصلحة لأبناء هذا الوطن في هذه المنطقة.

وشدد على خدمة بيوت الله والدعوة إلى الله بعلم وبصيرة وفق ما أمرنا الله به، قائلاً: "نحن جميعا نقوم بخدمة بيوت الله وخدمة أبناء هذا الوطن ومايقدمه الدعاة من علم نافع هو لتحقيق وتثبيت عقيدة التوحيد ولقد اكتسبنا بها الخيرية بفضل التمسك بها".

نشر الدعوة والعقيدة

وأكد "آل الشيخ" على أهمية الالتزام بالواجب الأعظم المتمثل في خدمة بيوت الله، ونشر الدعوة والعقيدة الصافية وتحقيق أهداف ورؤى القيادة الرشيدة، والقيام بتوعية الناس بواجباتهم تجاه الله وتجاه وطنهم وقيادتهم.

وحثهم على بذل المزيد من الجهد للرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وتأتي هذه الزيارة لتفقد قطاعات الوزارة والاطلاع على سير العمل، وتطويره، والنهوض به بما يحقق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة وأهداف رؤية المملكة 2030.