تعليق الدارسة في جميع مدارس مدينة الرياض غداً

تدشين الحافلة الكهربائية بالدمام والقطيف دشّنت الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية، والشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) بالدمام أمس، الحافلة... الدمام: الدمام: دوت الخليج 24 ربيع الثاني 1445 هـ 24 ربيع الثاني 1445 هـ تعليم الإنجليزية لقضاة المظالم وافق مجلس القضاء الإداري على خطة تعليم قضاة ديوان المظالم اللغة الإنجليزية في سبيل أن يُسهم ذلك في تنويع مصادر المعرفة لكوادر... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 24 ربيع الثاني 1445 هـ 24 ربيع الثاني 1445 هـ 4 مصادر لجمع فائض الطعام حددت جمعية «إكرام» لحفظ الطعام بمكة المكرمة، 4 مصادر لجمع فائض الطعام تشمل فنادق المنطقة المركزية بالمسجد الحرام، وقاعات الأفراح،... ‏مكة المكرمة: دوت الخليج ‏مكة المكرمة: دوت الخليج 24 ربيع الثاني 1445 هـ 24 ربيع الثاني 1445 هـ اتفاقية لتأسيس شركة تُعنى بإدارة ومعالجة النفايات في المدينة أكد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، أن التأهيل البيئي للمردم العام بحمراء الأسد والحلول الشاملة في مجال إدارة... المدينة المنورة :دوت الخليج المدينة المنورة :دوت الخليج 24 ربيع الثاني 1445 هـ 24 ربيع الثاني 1445 هـ النيابة العامة: تدشن مشروع تطوير وحكومة إدارة البيانات في النيابة العامة دشن النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب – حفظه الله – اليوم مشروع تطوير وحكومة إدارة البيانات في النيابة العامة.ويهدف... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 24 ربيع الثاني 1445 هـ 24 ربيع الثاني 1445 هـ السعودية تشارك في أعمال الدورة 42 للمؤتمر العام لليونسكو في باريس برئاسة وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم،، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، تشارك المملكة ممثلةً بوزارة... باريس: دوت الخليج باريس: دوت الخليج 24 ربيع الثاني 1445 هـ 24 ربيع الثاني 1445 هـ الهيئة الملكية للعلا تعلن ولادة 7 من صغار النمر العربي أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن ولادة سبعة من صغار النمر العربي خلال العام الحالي،في خطوة تؤكد مساعي الهيئة نحو تحقيق... العلا: دوت الخليج العلا: دوت الخليج 24 ربيع الثاني 1445 هـ 24 ربيع الثاني 1445 هـ

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