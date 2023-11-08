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تدشين الحافلة الكهربائية بالدمام والقطيف
دشّنت الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية، والشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) بالدمام أمس، الحافلة...
تعليم الإنجليزية لقضاة المظالم
وافق مجلس القضاء الإداري على خطة تعليم قضاة ديوان المظالم اللغة الإنجليزية في سبيل أن يُسهم ذلك في تنويع مصادر المعرفة لكوادر...
4 مصادر لجمع فائض الطعام
حددت جمعية «إكرام» لحفظ الطعام بمكة المكرمة، 4 مصادر لجمع فائض الطعام تشمل فنادق المنطقة المركزية بالمسجد الحرام، وقاعات الأفراح،...
اتفاقية لتأسيس شركة تُعنى بإدارة ومعالجة النفايات في المدينة
أكد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، أن التأهيل البيئي للمردم العام بحمراء الأسد والحلول الشاملة في مجال إدارة...
النيابة العامة: تدشن مشروع تطوير وحكومة إدارة البيانات في النيابة العامة
دشن النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب – حفظه الله – اليوم مشروع تطوير وحكومة إدارة البيانات في النيابة العامة.ويهدف...
السعودية تشارك في أعمال الدورة 42 للمؤتمر العام لليونسكو في باريس
برئاسة وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم،، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، تشارك المملكة ممثلةً بوزارة...
الهيئة الملكية للعلا تعلن ولادة 7 من صغار النمر العربي
أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن ولادة سبعة من صغار النمر العربي خلال العام الحالي،في خطوة تؤكد مساعي الهيئة نحو تحقيق...
كانت هذه تفاصيل خبر تعليق الدارسة في جميع مدارس مدينة الرياض غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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