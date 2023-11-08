انت الان تتابع لاعب الهلال السابق "جانغ هيون سو" يقترب من التعاقد مع الغرافة القطري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 08 نوفمبر 2023, 5:47 مساءً

اقترب اللاعب السابق بنادي الهلال السعودي الدولي الكوري جانغ هيون سو، من التوقيع للغرافة القطري، حيث وصل للدوحة وذلك للمشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم للوقوف على مدى جاهزيته البدنية والفنية. وقال المركز الإعلامي بنادي الغرافة القطري، اليوم الأربعاء، عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي "وفي حال التأكد من جاهزيته سوف يتم التعاقد معه كبديل للبرازيلي ليانكو". وانضم جانغ هيون سو "31 عاماً" للهلال عام 2019 قادماً من صفوف نادي إف سي طوكيو الياباني؛ حيث شارك منذ ذلك الوقت في 146 مباراة رسمية مع الفريق الأول في مختلف المسابقات، وحقّق عدداً من الألقاب مع الفريق؛ أبرزها: دوري أبطال آسيا، والدوري السعودي وكأس الملك وكأس السوبر.

كانت هذه تفاصيل خبر لاعب الهلال السابق "جانغ هيون سو" يقترب من التعاقد مع الغرافة القطري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.