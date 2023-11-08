جنوب إفريقيا تستدعي سفير إسرائيل لديها لتوبيخه رسميًا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 08 نوفمبر 2023, 5:53 مساءً

أعلن مدير عام إدارة العلاقات والتعاون الدولي في جنوب إفريقيا زين دانجور، اليوم (الأربعاء)، أن بلاده ستستدعي السفير الإسرائيلي إلياف بيلوتسركوفسكي لتوبيخه رسميًا، مما قد يعمق الانقسامات بين البلدين بشأن الحرب في غزة. وقال "دانجور": "نأمل أن يتم هذا الإجراء اليوم. لست واثقًا من توقيت حضوره"، فيما لم يخض في تفاصيل بشأن الإجراء، ولم يحدد سبب التوبيخ، وفقًا لـ"رويترز". وانتقدت جنوب إفريقيا السفير الإسرائيلي هذا الأسبوع على خلفية تعليقات عامة أدلى بها، لكنها لم تحدد ما قاله. واستدعت جنوب إفريقيا قبل أيام دبلوماسييها من إسرائيل لتقييم علاقتها معها وسط ارتفاع في عدد الضحايا والمصابين من بين المدنيين بسبب حربها مع حركة "حماس" في قطاع غزة. وتؤيد جنوب إفريقيا السلام في الشرق الأوسط منذ فترة طويلة، كما أنها تساند الفلسطينيين الذين الخليج 365 أن شبهت محنتهم بما واجهته في مرحلة الفصل العنصري التي انتهت عام 1994.

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