تراند اليوم : شاهد.. ردة فعل امرأة بعدما دهست طفلها بسيارتها بالخطأ

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو لحظة دهس سيدة لطفلها ذو ال 5 سنوات ، بسيارتها في مدينة بيلاروسية قريبة من العاصمة مينسك .

وأظهر الفيديو الذي التقطته إحدى كاميرات المراقبة على جانب الطريق ، السيدة وهي تصعد إلى سيارتها وأسرعت في تشغيلها وقيادتها أثناء صعود طفلها ذي الـ 5 أعوام بالكرسي الخلفي .

وأبان الفيديو سقوط الطفل أسفل عجلات السيارة وعلى الفور خرجت والدته من السيارة في محاولة منها لإنقاذه ، فيما تركت السيارة في وضع التشغيل واصطدمت بجدار منزل .

وكشفت صحيفة "الديلي ميل " أنه تم نقل الطفل إلى المستشفى ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة ، فيما تم تقديم عدد من البلاغات ضد الأم لإهمالها .