تراند اليوم : تعليق جديد من مسؤول إسرائيلي بشأن احتلال غزة لمدة غير محددة

صحيفة الخليج 365 - وكالات: قال مسؤول إسرائيلي بارز إنه لا نية لدى إسرائيل لاحتلال قطاع غزة أو السيطرة عليه لفترة طويلة، في الوقت الذي تكثف به القوات هجومها على القطاع .

وأضاف المسؤول الإسرائيلي للصحفيين : "نقدر أن عملياتنا الحالية فعالة وناجحة وسنواصل الدفع. إنها ليست مطلقة أو إلى الأبد"، لكنه لم يذكر إطارا زمنيا.