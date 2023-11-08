تراند اليوم : تعليق جديد من مسؤول إسرائيلي بشأن احتلال غزة لمدة غير محددة

صحيفة الخليج 365 - وكالات: قال مسؤول إسرائيلي بارز إنه لا نية لدى إسرائيل لاحتلال قطاع غزة أو السيطرة عليه لفترة طويلة، في الوقت الذي تكثف به القوات هجومها على القطاع .
وأضاف المسؤول الإسرائيلي للصحفيين : "نقدر أن عملياتنا الحالية فعالة وناجحة وسنواصل الدفع. إنها ليست مطلقة أو إلى الأبد"، لكنه لم يذكر إطارا زمنيا.
وقال: "إسرائيل لا تنوي إعادة احتلال غزة أو السيطرة عليها لفترة طويلة"، مضيفا أن "عمليتنا ليست مفتوحة إلى ما لا نهاية".
وتابع المسؤول الإسرائيلي: "الفكرة من دخول إسرائيل بريا هي تدمير قدرة حماس على تهديدنا. نتفهم أن ذلك سيستغرق وقتا وأنه حتى لو أكملنا هذه المرحلة من عمليتنا العسكرية، فلا يزال يتعين علينا اتخاذ بعض الإجراءات ضد بنيتهم التحتية العسكرية المتبقية".