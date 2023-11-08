تطوير حديقة الوسيق وممشى زينب الهلالية في مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت أمانة العاصمة المقدسة في ملتقى المشاركة المجتمعية الثاني الذي نظمته أمانة منطقة القصيم تحت شعار «تكاتف مجتمع».

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة الزيتوني؛ أن الملتقى ركز على دعوة المبادرات الشبابية الإبداعية المتعلقة بالمشاركة المجتمعية، من أجل تبادل الخبرات والتجارب، بما ينعكس على التكامل بين الجهات في القطاع غير الربحي؛ وإبراز مساهمة القطاع غير الربحي، والمشاركة المجتمعية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما سلط الضوء على إقامة الحدائق الحضرية، وأهميتها للمناطق السكنية.

وبين أن الأمانة أبرمت خلال الملتقى 3 اتفاقيات استثمارية مع جمعية ترميم للتنمية، وتهدف إلى خدمة العاصمة المقدسة وتحسين الوجهة الحضارية لمكة المكرمة، كما أبرمت اتفاقيتين ضمن اتفاقيات شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني «الذراع الاستثماري للأمانة»، وهما اتفاقية تطوير حديقة الوسيق واتفاقية تطوير ممشى السيدة زينب الهلالية.

مبادرات الأمانة في الملتقى