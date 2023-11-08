رفع 2400 م 3 من الأنقاض بالظهران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفعت أمانة المنطقة الشرقية، خلال الأسبوع الماضي، 2400 م3 من الأنقاض والمخلفات بمدينة الظهران، شملت حي الدوحة الجنوبية والوسام، وذلك استمرارا لجهودها لتحسين المشهد الحضري بالمنطقة. وأوضحت الأمانة أن إدارة النظافة نفذت حملة لرفع الأنقاض والمخلفات المشوه للمنظر العام، وإزالة جميع الملوثات البصرية من الشوارع العامة وبين الأحياء السكنية، وذلك ضمن برنامج دوري للنظافة ولتحقيق أهداف بيئية وجمالية لمدينة الظهران، مؤكدة أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات لمنع السلوكيات غير المسؤولة التي تضر بالبيئة، وتهدد راحة السكان وسلامتهم.

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