تكريم مواطنين ساهموا في تغطية آبار مكشوفة بنجران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرم مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران المهندس مريح الشهراني، خلال ورشة عمل بعنوان «الآبار المكشوفة والمهجورة وخطرها» بمقر الفرع أمس، مواطنين ساهموا في تغطية آبار مكشوفة ومهجورة من منطلق الشراكة المجتمعية، إضافة لأعضاء اللجنة، ومدير إدارة المياه المكلف، مثمنا جهودهم ودورهم الفعال تجاه الوطن والمواطن. ودعا الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي آبار مكشوفة ومهجورة. وتناولت الورشة التي قدمها مدير إدارة المياه بالفرع المكلف سهل آل ضاعن، عرضا وشرحا لمخاطر الآبار المكشوفة والمهجورة، وإنجازات الفرع واللجنة المعنية في حصرها، وآلية الإبلاغ، وكيفية التعامل مع البلاغات المقدمة.

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