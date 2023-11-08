شكرا لقرائتكم خبر تدشين الحافلة الكهربائية في حاضرة الدمام والقطيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية، والشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) بالدمام أمس، الحافلة الكهربائية، بحضور رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح الرميح، ووكيل أمين المنطقة الشرقية المهندس محمد الحسيني، وذلك ضمن مشاريع النقل العام في حاضرة الدمام، ومحافظة القطيف، وامتدادا لسلسلة من إطلاق الحافلات الكهربائية في المملكة. يذكر أن إطلاق الحافلة الكهربائية ضمن مشروع النقل العام بالحافلات في حاضرة الدمام ومحافظة القطيف يظم 85 حافلة، ويشتمل على 8 مسارات تغطي 218 محطة توقف ولمسافة 400 كلم، ويهدف المشروع إلى تشجيع ثقافة النقل العام.

كانت هذه تفاصيل خبر تدشين الحافلة الكهربائية في حاضرة الدمام والقطيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.