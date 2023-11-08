معونات غذائية لـ800 ألف مستفيد في مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهرت جمعية «إكرام» لحفظ الطعام بمكة المكرمة خلال تقريرها الشهري الخاص بمؤشرات الأمن الغذائي ارتفاعا ملحوظا في حجم فائض الطعام مقارنة بالشهر الماضي من هذا العام 2023، حيث بلغ إجمالي المستفيدين في أكتوبر 800 ألف مستفيد بقيمة تقديرية تجاوزت مليوني ريال. وأوضح مدير الجمعية أحمد المطرفي؛ أن حجم فائض الطعام لشهر أكتوبر 2023 بلغ 90 طنا، فيما بلغ في سبتمبر 61 طنا، مشيرا إلى أن هذا التباين في الأرقام يعود لحجم الطلب وتزامن الأشهر مع المناسبات والفعاليات والإجازات الموسمية، مبينا إلى أن فائض الطعام تم جمعه من أماكن عدة مثل: فنادق المنطقة المركزية بالمسجد الحرام، وقاعات الأفراح، ومؤسسات الإعاشة، والمحال التجارية، وأن الجمعية بالتوازي مع هذا تقدم المعونات الغذائية للأسر المحتاجة في المنطقة.

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