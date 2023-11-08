حددت جمعية «إكرام» لحفظ الطعام بمكة المكرمة، 4 مصادر لجمع فائض الطعام تشمل فنادق المنطقة المركزية بالمسجد الحرام، وقاعات الأفراح، ومؤسسات الإعاشة، والمحال التجارية.

وأظهرت الجمعية في تقريرها الشهري الخاص بمؤشرات الأمن الغذائي ارتفاعا ملحوظا في حجم فائض الطعام مقارنة بالشهر الماضي من هذا العام 2023، حيث بلغ إجمالي المستفيدين لشهر أكتوبر 800 ألف مستفيد بقيمة تقديرية تجاوزت 2 مليون ريال.

وأوضح مدير الجمعية أحمد حربي المطرفي؛ أن حجم فائض الطعام لشهر أكتوبر 2023 بلغ 90 طنا فيما بلغ في شهر سبتمبر 61 طنا، مشيرا إلى أن هذا التباين في الأرقام يعود لحجم الطلب وتزامن الأشهر مع المناسبات والفعاليات والإجازات الموسمية، وأن الجمعية بالتوازي مع هذا تقدم المعونات الغذائية للأسر المحتاجة في المنطقة.