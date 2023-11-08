شكرا لقرائتكم خبر عن احذر تناول المشروبات الغازية إن كنت مصابا بهذه الأمراض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يشكل إستهلاك المشروبات الغازية بكقرة مخاطر صحية كبيرة للكبار والأطفال، كالإصابة بهشاشة العظام، وتسوس الاسنان وغيرها من المخاطر الصحية.

أشخاص ممنوعين من تناول المشروبات الغازية

وكشف موقع "Livestrong"، بأن هناك بعض الأشخاص قد يشكل إستهلاك المشروبات الغازية عليهم مشاكل صحية أكبر من غيرهم.

بخلاف التسوس وهشاشة العظام.. مخاطر صادمة تتسبب بها المشروبات الغازية|احذرها

يحافظ على سلامة القلب والمخ.. جمال شعبان ينصح بشرب هذا العصير يوميا



وأضاف الموقع بأن الأطباء يحذرون بعض الأشخاص من استهلاك المشروبات الغازية لما قد تسبب به من مشاكل صحية خطيرة عليهم، ومن أبرزهم :

_ مرضى الربو.

_ مرضى الانسداد الرئوي المزمن .

أشخاص ممنوعين من تناول المشروبات الغازية



وأفاد الموقع بأن شرب المشروبات الغازية لهؤلاء الأشخاص يمكن أن يضرهم بشكل كبير، وذلك لأن الرئة لديهم تملك قدرة محدودة على التعامل مع المستوى المتزايد من الالتهاب الناجم الذي تتسبب به المشروبات الغازية.

وأضاف الموقع، بأن المشروبات الغازية تحتوي على الكافيين، مما يجعلها تتداخل مع بعض أدوية مرض الانسداد الرئوي المزمن.