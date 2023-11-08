شكرا لقرائتكم خبر عن عشبة معجزة.. تناول كوب واحد من هذه العشبة قبل النوم ستنظف الكلى والحالب وستفتت الحصى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

الكلى هي عضو حيوي في جسم الإنسان ولها العديد من الوظائف الهامة. توجد كليتان في جسم الإنسان، وتقعان على جانبي العمود الفقري تحت القفص الصدري. إليك بعض الوظائف الرئيسية للكلى:

1. **تنقية الدم**: تعمل الكلى على تنقية الدم من الفضلات والسموم والمواد الكيميائية الضارة عن طريق عملية تسمى الترشيح الكلوي.

2. **تنظيم مستوى الماء**: تساعد الكلى في تنظيم مستوى الماء في الجسم عن طريق ضبط كمية البول المنتجة.

3. **تنظيم ضغط الدم**: تلعب الكلى دورًا في تنظيم ضغط الدم عن طريق إفراز هرمون يسمى الرينين وتنظيم التوازن بين الماء والأملاح.

4. **إنتاج الهرمونات**: تنتج الكلى هرمونات تؤثر على وظائف الجسم الأخرى. على سبيل المثال، تنتج هرمون الإريثروبويتين الذي يحفز نمو خلايا الدم الحمراء في نخاع العظام.

5. **تنظيم توازن الكهرلات**: تساعد الكلى في تنظيم توازن الكهرلات مثل الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والفوسفات في الجسم، مما يؤثر على عملية انقباض العضلات ونقل الإشارات العصبية.

6. **تنظيم درجة الحموضة**: تعمل الكلى على تنظيم

درجة الحموضة في الجسم عن طريق

إفراز الأيونات واستبدالها بأيونات أخرى، مما يساعد على الحفاظ على توازن الأس الهيدروجيني (pH) المناسب للجسم.

**عشبة سحرية: تناول كوب من هذه العشبة قبل النوم لتنظيف الكلى والحالب وتفتيت الحصى**

تعتبر هذه العشبة المذهلة مفيدة لصحة الجسم، حيث تساعد في تنظيف الكلى والحالب وتفتيت الحصى. عند تناول كوب واحد من هذا المشروب العشبي قبل النوم، ستلاحظ تحسنًا ملحوظًا في صحة الجهاز البولي والكلى.

هذا المشروب العشبي السحري يعزز وظائف الكلى ويساعد في التخلص من السموم والفضلات المتراكمة، مما يحافظ على صحة الجهاز البولي ويقي من مشاكل الحصى والتهابات الكلى.

تناول هذا المشروب العشبي قبل النوم يوميًا للحفاظ على صحة الكلى والحالب، والتخلص من الحصى والسموم، وتعزيز وظائف الجهاز البولي والهضمي. لا تتردد في إدراج هذا المشروب الطبيعي السحري في روتينك اليومي لتعزيز صحتك العامة والوقاية من مشاكل الكلى والحصى.

قام الدكتور محمد حلمي، عضو في جمعية الشرق الأوسط للعلاج البديل، بتقديم بعض الوصفات الطبيعية للتخلص من حصوات الكلى بشكل كامل وذلك دون الحاجة إلى تدخل جراحي أو استخدام الأدوية. تتضمن هذه الوصفات:

1- البقدونس كعلاج طبيعي:

يُعتبر البقدونس من الأعشاب المدرة التي تمنع تكوين حصوات الكلى. أظهرت بعض الأبحاث الألمانية أن غلي مقدار ملعقة صغيرة من الجذور الجافة لنبات البقدونس مع كوب من الماء المغلي وتناوله مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا (أي من كوبين إلى ثلاثة أكواب يوميًا) يُساعد في تفتيت حصوات الكلى. يُفضل تكرار هذا العلاج حتى تتم معالجة الحصوات بشكل كامل.

2- استخدام الحلبة:

يُوصى بغلي 200 جرام (حوالي 1 كوب) من بذور الحلبة في إبريق يحتوي على 3 أكواب ماء مُنقي لمدة 20 دقيقة. بعد ذلك، يجب تصفية الماء وتناول 4 أكواب يوميًا لمدة أسبوعين. قد يتسبب هذا العلاج في تغير رائحة العرق، لتجنب ذلك يمكن إضافة حوالي ملعقتين من اللبان الذكر أو العماني المائِل للصفرة أثناء غلي الماء مع البذور. يمكن تحضير كمية كبيرة من المحلول وحفظها في الثلاجة