شكرا لقرائتكم خبر عن مشروب سحري يعد معجزة ربانية لمنع الشيخوخة وضبط نسبة السكر وضغط الدم والكوليسترول والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يمكن أن يتسبب الكولسترول وارتفاع ضغط الدم في حدوث عدد لا يحصى من المضاعفات الصحية إذا تركت دون علاج، قد يكون مشروبًا واحدًا أساسيًا لدرء مخاطر كلتا الحالتين. وشاركت خبيرة التغذية ليبرتي ميلز بعضًا من أفضل الفوائد الصحية التي يمكن أن يقدمها أحد العصائر المشهورة، يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكولسترول إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، عندما تتصلب الشرايين وتضيق بسبب ترسبات الكولسترول والكالسيوم، يضطر القلب إلى الضغط بقوة أكبر لضخ الدم، يعد عصير الكرفس مصدرًا جيدًا للفيتامينات A و B و C و K ويتكون من مزيج من المواد الكيميائية النباتية ومضادات الأكسدة التي تساعد بشكل كبير في منع الالتهاب، على الرغم من أن البحث في الفوائد الصحية للكرفس لا يزال محدودًا. أوضحت ليبرتي ميلز، خبيرة التغذية، كيف يمكن أن تساعدنا الأطعمة والمشروبات في العيش لفترة أطول من خلال الآتى: 1. ضغط الدم يحتوي الكرفس على مستويات عالية من الكومارين، وهو مركب يمكن أن يساعد في تقليل عدد هرمونات التوتر في الجسم، وتقليل أعراض ارتفاع ضغط الدم. وأوضحت ليبرتي:

"ربما تعود الادعاءات الشائعة المضادة للالتهابات من عصر الكرفس إلى احتوائه على أحد مضادات الأكسدة التي تسمى الكومارين، والتي تعزز نشاط خلايا الدم البيضاء الضرورية للحفاظ على نظام المناعة وصحته، علاوة على ذلك، يمكن لمادة كيميائية تسمى الفثاليدات، تعمل على ارتخاء أنسجة جدران الشرايين وتقليل ضغط الدم، مضيفا، إنه عندما يرتفع ضغط الدم، فإنك تضع ضغطًا على جميع أعضائك، ويمكن أن يؤدي إلى أمراض القلب والنوبات القلبية، لذلك من الجيد دائمًا الحفاظ عليه في النطاق الصحي، وجدت العديد من الدراسات أن مستخلص بذور الكرفس قد تخفض ضغط الدم عن طريق الحد من تراكم الترسبات الدهنية في الشرايين ". 2. الكولسترول يمكن أن يعمل نفس المركب المسؤول عن خفض ضغط الدم على تقليل الكوليسترول عن طريق تضخيم أحماض الستيرويد وإفراز الصفراء، من المعروف أن شرب الكرفس يقلل من نسبة الكوليسترول الضار بما يصل إلى 7 نقاط. قالت ليبرتي: "يعتبر عصير الكرفس إضافة ممتازة إلى نظام غذائي من تغلب" الكوليسترول الجيد على الكوليسترول الضار، للحفاظ على عيشك حياة صحية".

وجدت دراسة أجريت على الفئران أن مستخلص الكرفس يقلل من تركيز الكوليسترول الضار LDL الطبيعي، مما يساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم." 3. خصائص مكافحة الشيخوخة يمكن لشرب عصير الكرفس أن يحسن نسيج الجلد، من خلال توفير فوائد مضادة للشيخوخة لاحتوائه على فيتامين ك وفيتامين سي. وأشارت ليبرتي إلى أنه "نظرًا لأن عصير الكرفس يحتوي على 95 % من الماء ويحتوي على الكتروليتات، فهو وسيلة ممتازة لترطيب أكبر عضو في الجسم، الجلد، موضحا إن الترطيب ضروري ليس فقط لقوام البشرة، ولكنه يمنحك أيضًا توهجًا. يحتوي كوب واحد من عصير الكرفس على 16 % من الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين سي، وهو أمر ضروري لإفراز الكولاجين، حيث إن الكولاجين ضروري لمنح البشرة مظهرًا شابًا ".

4.داء السكري يعتبر الكرفس مصدرًا جيدًا للألياف الغذائية التي قد تساعد في الوقاية من مرض السكري، علاوة على ذلك، يحتوي العصير على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض بشكل ملحوظ، والذي يمكن أن يحافظ على مستويات السكر في الدم الصحية. يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة والفيتامينات الموجودة في الكرفس في تنظيم ارتفاع السكر في الدم، وبالتالي زيادة حساسية الأنسولين وتحسين التمثيل الغذائي للجلوكوز. لقد وجدت الدراسات أن مستخلص بذور الكرفس الذي يُعطى لفئران السكري يحسن مستويات الأنسولين والجلوكوز لديهم، ويقلل أيضًا من وزنهم ويزيد من نشاط إنزيم مضادات الأكسدة.

" الآثار الجانبية على الرغم من أن الكرفس له العديد من الفوائد الصحية على الصحية، إلا أن ليبرتي تحذر من أن محتوى الكرفس العالي من الأملاح وفيتامين K يمكن أن يتفاعل مع أدوية أخرى. وأوضحت: "يجب على الأشخاص الذين يتناولون الأدوية المسيلة للدم توخي الحذر وتغيير مستويات فيتامين K بشكل جذري، حيث يمكن أن يتداخل مع أدوية مثل الوارفارين، استشر دائمًا أخصائيًا طبيًا قبل القيام بتناول العصير. كما تقترح ليبرتي شرب العصير أول شيء في الصباح على معدة فارغة لجني فوائد الخضروات. ومع ذلك، "يقول العديد من الأطباء أنك لا تزال تحصل على جميع الفوائد إذا شربت عصير الكرفس في أي وقت من اليوم، إن وفرة الفيتامينات والمعادن لن تضيع إذا تناولت العصير في وقت لاحق من اليوم ".