شكرا لمتابعة خبر عن مستشار أمني يوضح الإجراء الصحيح عند وقوع حادث..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح المستشار الأمني أحمد الوادعي ، الإجراءات القانونية الصحيحية التي يجب إتباعها عند وقوع حادث .

وقال الوادعي في تصريحات تليفزيونية ، ” يجب إتباع الطرق الرسمية عند وقوع حادث ، ففي الحوادث البسيطة إذا كان الطرفان متنازلان ، فيلزم أحد الطرفان بتصوير المركبات واستبعادها من الطريق الرئيسي إذا كان هناك إعاقة أو خطورة عليهما” .

وأضاف : ” الإجراء السليم يبدأ بإزاحة المركبات من الطريق ، ثم إنتظار مندوب من شركة التأمين أو المرور ، وبعدها تبدأ إجراءات التنازل حتى يضمن كل شخص حقه .

وأشار إلى في بعض الحالات ، “يتفاجأ أحد أطراف الحادث بمطالبة شركات التأمين بتعويض مالي للطرف الآخر وذلك بعد مرور شهر أو شهرين على الحادث ، مما يترتب عليه مخلفات مرورية .

كما حذر من خطورة التنازل قبل وصول شركة التأمين أو المرور ، وتسجيله حتى لا يستغل الطرف الآخر الفرصة ويطالب بالتعويض .