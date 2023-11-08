انت الان تتابع في الجولة الـ 13 من دوري روشن.. الاتفاق يواصل تدريباته تحضيراً لمواجهة الفيحاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 08 نوفمبر 2023, 7:20 مساءً

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته مساء اليوم الأربعاء على رديف ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام. يأتي ذلك ضمن تحضيرات فارس الدهناء لمواجهة مضيفه فريق الفيحاء، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 13 لدوري روشن. وكان التدريب الذي قاده المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد قد اشتمل على محاضرة الفيديو الفنية، ثم تمارين الإحماء على عدة محطات، بعد ذلك تدريب لياقي بالكرة عبر مجموعتين، ثم طبق الفريق الجانب التكتيكي الذي سينتهجه الكوماندوز في مواجهة الفيحاء، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

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